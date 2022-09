"Królowa powoli gasła, ale z niesłychaną godnością". Ewa Ewart o ostatnich dniach życia Elżbiety II

- Jest to na pewno epokowe wydarzenie pod każdym względem. Bardzo ważne będzie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, że królowa odejdzie dotrzymawszy słowa. Kiedy zasiadała na tronie 70 lat temu, przyrzekła, że będzie służyć narodowi, i odeszła, absolutnie wypełniając co do joty swoje przyrzeczenie. Do ostatniej chwili, jak pamiętamy, spełniała swoje obowiązki (…) cały czas była monarchinią pracującą - zaznaczyła Ewart.