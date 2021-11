Królowa Elżbieta II nadwyrężyła plecy

"Królowa, po naciągnięciu mięśni pleców, z wielkim żalem podjęła dziś rano decyzję, że nie będzie mogła uczestniczyć w dzisiejszych uroczystościach Niedzieli Pamięci pod The Cenotaph. Jej Wysokość jest rozczarowana, że opuści tę uroczystość" - poinformował Pałac Buckingham.

Jak pisze agencja Reutera, to wydarzenie jest dla królowej Elżbiety II jednym z najważniejszych w całym rocznym cyklu uroczystości, w których bierze udział.

Elżbieta II nieobecna. Wieniec złoży książę Karol

Według brytyjskich mediów, do urazu doszło niedawno i istnieją przypuszczenia, że jest on efektem przejazdów samochodem i długiego okresu stania. "Jest to oczywiście niewiarygodnie niefortunny czas i nikt nie żałuje dzisiejszej nieobecności królowej bardziej głęboko niż sama Jej Wysokość" - powiedziało źródło na dworze królewskim cytowane przez Sky News.