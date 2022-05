Królowa Elżbieta II na wystawie kwiatów. Poruszała się elektrycznym wózkiem golfowym

Chelsea Flower Show w barwach Platynowego Jubileuszu królowej

Tegoroczna edycja Chelsea Flower Show po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa wraca do swojego tradycyjnego terminu w maju. W 2020 r. wystawa została odwołana, a w 2021 r. odbyła się we wrześniu. Dla publiczności wystawa otwarta zostanie we wtorek. Jak się oczekuje, przez pięć dni jej trwania odwiedzi ją ok. 140 tys. osób.