Królowa Elżbieta II miała wiedzieć o szpiegowaniu jej rodziny. Prawnicy Harry'ego ujawniają wiadomość

Królowa Elżbieta wiedziała, że gazety należące do wydawnictw Ruperta Murdocha szpiegowały jej rodzinę i przyjaciół. Monarchini miała upoważnić swój personel do "wytyczenia granicy" w tej sprawie - wynika z ujawnionej w pozwie księcia Harry'ego treści maila.

Harry pozwał należące do magnata medialnego Ruperta Murdocha wydawnictwo News Group Newspapers za bezprawne jego zdaniem zbieranie informacji o nim. Wydawnictwo wypłaciło miliony funtów w ramach ugód zawartych z ponad tysiącem osób, których poczty głosowe w telefonach były zhakowane i podsłuchiwane przez lata przez dziennikarzy "The Sun" i zamkniętego po wyjściu na jaw tej sprawy tabloidu "News of The World".