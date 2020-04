"Koronawirus nas nie pokona". Wyjątkowe przesłanie Elżbiety II na Wielkanoc

Królowa Elżbieta II co roku wygłasza przemówienie do narodu z okazji Bożego Narodzenia, ale nigdy wcześniej nie wydała przesłania wielkanocnego. Na dodatek zrobiła to w niespełna tydzień po dopiero piątym przemówieniu w swoim 68-letnim panowaniu, w którym zapewniła, że mimo obecnych trudności kraj przetrwa pandemię. Podkreślała również znaczenie pozostania w domach i dziękowała pracownikom służby zdrowia oraz wszystkim wykonującym niezbędne obecnie zajęcia.