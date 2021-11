Królowa Elżbieta II apeluje do światowych przywódców w sprawie kryzysu klimatycznego

- Przez ponad siedemdziesiąt lat miałam szczęście spotkać i poznać wielu wielkich światowych przywódców. I być może udało mi się zrozumieć nieco, co czyniło ich wyjątkowymi - powiedziała królowa, nawiązując do wieloletniego doświadczenia dyplomatycznego.

- Czasami zauważa się, że to, co przywódcy robią dziś dla swoich narodów, to rządzenie i polityka. Ale to, co robią dla ludzi jutra - to są cechy mężów stanu. Ja osobiście mam nadzieję, że ta konferencja będzie jedną z tych rzadkich okazji, kiedy każdy będzie miał szansę wznieść się ponad politykę chwili i osiągnąć cechy mężów stanu - dodała.