Król Karol okazał się znawcą k-popu, ale ma "mało tego, co można by nazwać Gangnam Style"

We wtorek, pierwszego dnia trzydniowej wizyty państwowej prezydenta Korei Południowej Jun Suk Jeola w Wielkiej Brytanii, przywódca został przyjęty przez króla Karola III w Pałacu Buckingham. Brytyjski monarcha podczas uroczystego bankietu powitał gości z Korei Południowej "nieoczekiwanymi odniesieniami do koreańskiej kultury popularnej" - odnotował portal BBC.

Karol III w swoim przemówieniu wymienił gwiazdy k-popu, zespoły Blackpink i BTS oraz pochwalił "niezwykłą zdolność południowokoreańskiej kultury do zniewalania wyobraźni", chociaż - jak dodał - sam ma "mało tego, co można by nazwać Gangnam Style". Nawiązał w ten sposób do wielkiego przeboju koreańskiego piosenkarza Psy. Dzień później, jak pisze agencja Reutera, król Wielkiej Brytanii w obecności prezydenta Jun Suk Jeola wręczył członkiniom Blackpink honorowe medale Orderu Imperium Brytyjskiego. - To niesamowite, że po tylu latach wciąż ze sobą rozmawiacie - zażartował monarcha podczas uroczystości. - Mam nadzieję, że kiedyś będę mógł zobaczyć wasz występ na żywo - dodał.