Karol III wysłał pierwsze kartki z gratulacjami dla stulatków. Elżbieta II do końca pamiętała o tym obowiązku

Karol III wypełnił po raz pierwszy jeden ze swoich królewskich obowiązków. Mowa o wysłaniu oficjalnych kartek urodzinowych do mieszkańców Zjednoczonego Królestwa, którzy w ostatnim czasie obchodzili 100. lub 105. urodziny oraz 60., 65. czy 70. rocznicę ślubu.

Przez jakiś czas wysyłanie kartek z gratulacjami zostało wstrzymane, ze względu na obowiązującą do 19 września żałobę narodową po śmierci królowej Elżbiety II , a także konieczność stworzenia nowych projektów wizualnych - już z wizerunkiem nowego króla. Jak poinformowano na oficjalnej stronie internetowej rodziny królewskiej , teraz kartki, których wysyłkę wstrzymano, zostaną dostarczone do adresatów.

Ponad 100 lat tradycji wysyłania kartek przez monarchę

Tradycja wysyłania gratulacji z okazji okrągłych jubileuszy liczy już 105 lat. Zapoczątkował ją w 1917 roku ówczesny król Jerzy V. Wysyłał on wówczas 24 telegramy do jubilatów ze Zjednoczonego Królestwa. Obecnie liczba otrzymujących gratulacje jest o wiele większa. Jak podaje BBC, w 2014 roku było ich ponad 7,5 tysiąca. Z uwagi na ich liczbę, biuro koordynujące wysyłkę musiało wówczas zatrudnić dodatkowych pracowników. Pałac Buckingham podał z kolei, że w ciągu całego 70-letniego panowania Elżbiety II, wysłano ponad 1,3 miliona kartek. Wszystkie zawierały spersonalizowaną wiadomość. Monarchini do końca wypełniała ten obowiązek - ostatnie listy napisała niedługo przed śmiercią.