Uściski z sympatykami nowego króla przed Pałacem Buckingham. Wkrótce spotkanie z premier, wieczorem orędzie

Nowy król Wielkiej Brytanii Karol III pojawił się przed Pałacem Buckingham, gdzie podszedł do zgromadzonego tłumu sympatyków rodziny królewskiej. Wcześniej król opuścił zamek Balmoral w Szkocji, w którym zmarła Elżbieta II. Wraz ze swoją małżonką Kamilą odleciał z lotniska w Aberdeen, a po godzinie 14.30 czasu polskiego przybył do Londynu. Po południu Karol III ma spotkać się z premier Liz Truss. Wieczorem ma zostać wyemitowane orędzie telewizyjne króla Karola III do narodu.