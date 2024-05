Król Karol III weźmie udział w urodzinowej paradzie. Niewiadomą obecność księżnej Kate

75-letni Karol III, który przechodzi leczenie w związku z nowotworem i dopiero w kwietniu wrócił do udziału w wydarzeniach publicznych, nie będzie jednak prowadził inspekcji wojska konno, jak to było w ubiegłym roku, lecz siedząc w karecie.

Niewiadomą obecność księżnej Kate

W paradzie odbywającej się tydzień wcześniej, będącej próbą generalną przed Trooping the Colour, nie będzie uczestniczyć natomiast jego synowa, księżna Kate . Ponieważ sprawuje ona honorowe dowództwo nad Gwardzistami Irlandzkimi, jednym z regimentów Brytyjskiej Armii, od pewnego czasu spekulowano, że przy okazji tego właśnie wydarzenia powróci ona do publicznej aktywności, którą wstrzymała w związku z wykryciem u niej nowotworu.

Nie wiadomo na razie, czy żona następcy tronu, księcia Williama weźmie udział w samej Trooping the Colour, którą zazwyczaj obserwują wszyscy wykonujący obowiązki członkowie rodziny królewskiej. Gdy w styczniu poszła do szpitala na zabieg jamy brzusznej - kiedy jeszcze nie było wiadomo o jej nowotworze - informowano, że nie będzie brać udziału w żadnych wydarzeniach publicznych co najmniej do Wielkanocy. W zeszłym tygodniu Pałac Kensington przekazał, że nie należy się tego spodziewać do czasu, gdy zgodę na to wyrażą lekarze.