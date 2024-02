Karol III pokazał się publicznie. Monarcha podziękował za wsparcie. "Życzliwe myśli są największym pocieszeniem"

Król Karol III pokazał się publicznie po raz pierwszy od czasu podania w poniedziałek informacji o zdiagnozowaniu u niego raka. W niedzielę przed południem udał się do kościoła w Sandringham we wschodniej Anglii. Wcześniej monarcha wyraził wdzięczność za życzliwe komentarze pod jego adresem.

75-letni monarcha idąc wraz z żoną, królową Kamilą , do kościoła św. Marii Magdaleny w Sandringham pomachał do około stuosobowej grupy ludzi zebranych przed kościołem, po czym został powitany przez pastora Paula Williamsa. Kościół św. Marii Magdaleny znajduje się w niewielkiej odległości od królewskiej rezydencji Sandringham, gdzie monarcha zamierza spędzać większość czasu podczas leczenia.

"Życzliwe myśli są największym pocieszeniem i zachętą"

Król Karol III ma nowotwór

Pałac Buckingham poinformował w poniedziałek, że u króla Karola III zdiagnozowano nowotwór. Nie ujawniono, jaki to rodzaj nowotworu. W komunikacie podano, że król pozostaje w pełni pozytywnie nastawiony do swojego leczenia i ma nadzieję na jak najszybszy powrót do pełnienia obowiązków publicznych. "Jego Królewska Mość zdecydował się podzielić swoją diagnozą, aby zapobiec spekulacjom i w nadziei, że może to pomóc w publicznym zrozumieniu tych wszystkich na całym świecie, którzy dotknięci są rakiem" - napisano.