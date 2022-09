Król Karol III odleciał do Londynu. Wkrótce spotkanie z premier, wieczorem orędzie

Nowy król Wielkiej Brytanii Karol III opuścił zamek Balmoral w Szkocji, w którym zmarła Elżbieta II. Wraz ze swoją małżonką Camillą odleciał z lotniska w Aberdeen do Londynu. Po południu Karol ma spotkać się z premier Liz Truss. Wieczorem ma zostać wyemitowane orędzie telewizyjne króla Karola III do narodu.

W piątek po godzinie 12 czasu polskiego (po 11 w Wielkiej Brytanii) BBC poinformowało, że Karol opuścił Balmoral wraz z Camillą. O godzinie 13.30 czasu polskiego (12.30 lokalnego) odlecieli z lotniska Aberdeen do Londynu.

Pałac Buckingham przekazał, że w piątek w Londynie o godzinie 13 czasu lokalnego zostaną oddane dwie serie salw armatnich - każda licząca po 96 wystrzałów, upamiętniających 96 lat życia królowej Elżbiety II. Jedna z nich będzie miała miejsce w Hyde Parku, a druga w twierdzy Tower of London.

Wcześniej Pałac Buckingham przekazał, że okres żałoby w rodzinie królewskiej będzie trwał do siódmego dnia po pogrzebie, którego data zostanie potwierdzona w późniejszym terminie.

Zgodnie z dotychczasowymi planami w piątek wieczorem ma zostać wyemitowane orędzie telewizyjne króla Karola III do narodu.

Karol, który przejął tron w chwili śmierci swojej matki Elżbiety II, mógł przyjąć jako król inne imię, tak jak to wcześniej robili niektórzy monarchowie. Jego wszystkie imiona to Karol Filip Artur Jerzy, więc mógł zdecydować się na użycie któregoś z nich. Tak samo jak on zrobiła w 1952 roku jego matka.