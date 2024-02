Król Karol III dziękuje za wyrazy wsparcia. "Życzliwe myśli są największym pocieszeniem"

Król Wielkiej Brytanii Karol III wyraził wdzięczność za życzliwe komentarze po tym jak zdiagnozowaniu u niego raka. To jego pierwszy publiczny komentarz od czasu, gdy Pałac Buckingham poinformował o tym, że wycofuje się on tymczasowo z obowiązków publicznych.

Pałac Buckingham nie podał żadnych szczegółów na temat jego stanu zdrowia poza stwierdzeniem, że nie jest to rak prostaty, ale zapewnił, że król jest "całkowicie pozytywnie nastawiony" i nie może się doczekać jak najszybszego powrotu do obowiązków publicznych.

Pałac Buckingham poinformował w poniedziałek, że u króla Karola III zdiagnozowano nowotwór. Nie ujawniono, jaki to rodzaj nowotworu. W komunikacie podano, że król pozostaje w pełni pozytywnie nastawiony do swojego leczenia i ma nadzieję na jak najszybszy powrót do pełnienia obowiązków publicznych. "Jego Królewska Mość zdecydował się podzielić swoją diagnozą, aby zapobiec spekulacjom i w nadziei, że może to pomóc w publicznym zrozumieniu tych wszystkich na całym świecie, którzy dotknięci są rakiem" - napisano.