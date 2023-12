Krawat z ukrytą wiadomością? Król Karol i grecko-brytyjski konflikt w tle 

Wybór krawata w greckie flagi przez króla Karola III na konferencji klimatycznej COP28 w Dubaju wywołał spekulacje. W brytyjskich mediach pisze się, że była to zaszyfrowana wiadomość do premiera Wielkiej Brytanii Rishiego Sunaka. Chodzi o głośny w ostatnich dniach konflikt Sunaka z greckim szefem rządu Kyriakosem Micotakisem dotyczący rzeźb z Partenonu, które znajdują się w Muzeum Brytyjskim, a do których prawo roszczą sobie Grecy.