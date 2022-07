W Wielkiej Brytanii 800 tysięcy nowych przypadków w ciągu tygodnia. W Szkocji choruje 1 na 16 osób

Brytyjski urząd statystyczny ONS podał, że liczba osób zakażonych koronawirusem w Wielkiej Brytanii wzrosła w ciągu tygodnia o około 800 tysięcy i wynosi prawie 3,5 miliona. To kolejny z rzędu tydzień ze znaczącym wzrostem liczby zakażeń. Za wzrosty, podobnie jak w innych europejskich krajach, odpowiadają podwarianty omikrona.

Jak szacuje ONS, w tygodniu do 6 lipca włącznie w Anglii zakażonych było prawie 2,874 miliona osób, w Szkocji - 334 tysiące, w Walii - 183,5 tysiąca, a w Irlandii Północnej - 107,6 tysiąca. Łącznie daje to niemal 3,5 miliona, czyli najwyższą liczbę od połowy kwietnia, choć nadal jest to wyraźnie poniżej dotychczas najwyższego wyniku z połowy marca tego roku wynoszącego 4,9 miliona.