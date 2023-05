Huczny koncert koronacyjny dla króla Karola III. "Tato, wszyscy jesteśmy z ciebie dumni"

Książę William: tato, wszyscy jesteśmy z ciebie dumni

Śpiewacy operowi, gwiazdy pop i aktorzy

Zróżnicowanie znalazło odzwierciedlenie w doborze wykonawców na koncert koronacyjny, bo wystąpili na nim zarówno śpiewacy operowi i chóry, jak i współczesne gwiazdy muzyki pop. Na scenie pojawili się Take That, Lionel Richie, Katy Perry, Paloma Faith, Olly Murs, Andrea Bocelli i Bryn Terfel, Alexis Ffrench, Lang Lang i Nicole Scherzinger, Bette Midler, Tiwa Savage, Steve Winwood, Pete Tong oraz The Coronation Choir. Pomiędzy ich występami wyświetlono nagrane wypowiedzi na temat monarchii, o czym mówili aktorzy Joan Collins i Pierce Brosnan, artystka Tracy Emin i piosenkarz Tom Jones, a także żartobliwe nagranie Toma Cruise'a z filmu "Top Gun" nawiązujące do służby Karola III w siłach powietrznych oraz scenki z udziałem Kermita i Miss Piggy z Muppetów oraz Kubusia Puchatka.