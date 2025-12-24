Brytyjski komik z nowymi oskarżeniami

Russell Brand na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters

Zatwierdzone przez Prokuraturę Koronną nowe zarzuty dotyczą dwóch kobiet i są następstwem pięciu zarzutów postawionych w kwietniu przez cztery inne kobiety: dwóch zarzutów gwałtu, jednego o napaść na tle seksualnym i dwóch o napaść seksualną, sięgających ponad dwie dekady wstecz.

50-letni Brand stanie przed Sądem Magistrackim w Westminster 20 stycznia w związku z nowymi zarzutami. Proces w sprawie wcześniejszych zarzutów ma się rozpocząć w Sądzie Koronnym w Southwark 16 czerwca 2026 roku.

Problemy z prawem Russella Branda

Brand nie przyznał się w maju do pięciu pierwotnych zarzutów. Kiedyś znany prezenter w Wielkiej Brytanii i były mąż amerykańskiej piosenkarki pop Katy Perry, zaprzeczył, jakoby uprawiał seks bez zgody.

Po ogłoszeniu pierwotnych zarzutów, powiedział, że w młodości był głupcem i seksoholikiem, ale "nigdy nie był gwałcicielem".

Pierwotne śledztwo rozpoczęło się we wrześniu 2023 roku, po tym, jak zarzuty zostały ujawnione przez program "Dispatches" na kanale Channel 4 oraz gazetę "The Sunday Times".

