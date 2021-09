Kolejne wyroki za zmuszenie do niewolniczej pracy w Wielkiej Brytanii ponad 400 Polaków

Na łączne kary ponad 15 lat więzienia skazał sąd w Birmingham trzech członków grupy przestępczej, w tym dwóch Polaków, którzy zwabili do Wielkiej Brytanii obietnicami dużych zarobków ponad 400 obywateli polskich, a następnie zmuszali ich do niewolniczej pracy. To kolejny etap głośnej sprawy, którą brytyjskie media określiły jako największy wykryty w Wielkiej Brytanii proceder współczesnego niewolnictwa.