Wielka Brytania testuje na potęgę. Trzeci dzień z rzędu liczba wykonanych badań przekraczała 200 tysięcy

Liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii wzrosła o 204 - poinformowało w sobotę po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia. Tym samym łączna liczba ofiar epidemii w tym kraju wynosi już 40 465, co czyni je drugim państwem świata pod względem liczby zmarłych na COVID-19. W ciągu ostatniej doby przeprowadzono ponad 218 tysięcy testów na obecność koronawirusa.

204 nowe zgony to wyraźnie mniej niż w bilansie podanym w piątek, kiedy informowano o 357 zmarłych, a zarazem drugi najniższy bilans od końca marca niedotyczący dni weekendowych, kiedy potwierdzenie przyczyny zgonu często odbywa się z opóźnieniem.

Kolejka do jednego z londyńskich sklepów

Kolejka do jednego z londyńskich sklepów EPA, Neil Hall

Drugie państwo po USA

Natomiast publikowane co tydzień z półtoratygodniowym opóźnieniem dane urzędu statystycznego ONS wskazują, że do 22 maja włącznie COVID-19 został wskazany w 48 106 aktach zgonu. To oznacza, że faktyczna liczba zgonów z powodu koronawirusa mogła przekroczyć już 50 tysięcy.