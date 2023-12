Kupiła nowy płaszcz. W podszewce była legitymacja chińskiego więźnia

Mieszkająca w Derbyshire w Wielkiej Brytanii kobieta znalazła w nowym płaszczu legitymację należącą prawdopodobnie do chińskiego więźnia. Brytyjka od razu zgłosiła sprawę do biura obsługi klienta. Marka zapewnia, że przy produkcji ubrania nie doszło do naruszenia przepisów.

Sprawę opisał brytyjski "Guardian". Mieszkanka Derbyshire w Anglii zakupiła w zeszłym tygodniu przez internet płaszcz marki Regatta. Gdy 22 listopada otrzymała przesyłkę i przymierzyła płaszcz, wyczuła coś twardego o prostokątnym kształcie w podszewce na prawym rękawie. Postanowiła rozciąć to miejsce, by wyjąć przedmiot. Wtedy zobaczyła dokument przypominający dowód osobisty ze zdjęciem mężczyzny ubranego w strój wyglądający na mundur więzienny, stojącego na tle wykresu ze wzrostem. Na karcie zapisana była nazwa chińskiego więzienia oraz podpis "Wyprodukowano przez Biuro Więziennictwa Ministerstwa Sprawiedliwości".

Brytyjka poczuła się "niekomfortowo"

Kobieta ujawniła, że zgłosiła sprawę do biura obsługi klienta firmy, wysyłając zdjęcie dokumentu i zapytała, czy jest to legitymacja więzienna. "Nie, to chińska legitymacja służbowa z naszej fabryki w Chinach, ale ma Pani rację, że wygląda jak identyfikator więzienny" - miała brzmieć odpowiedź. Osoba odpowiadająca miała też zalecić pozbycie się dokumentu, co kobieta zrobiła.

Rozmówczyni "Guardiana" twierdzi, że później firma miała wysłać do niej wiadomość z prośbą o odesłanie zarówno dokumentu, jak i płaszcza i zaoferować wymianę ubrania oraz podarowanie dodatkowego "w geście dobrej woli". Kobieta miała odmówić, ale postanowiła mimo wszystko wyjąć dokument z kosza. Regatta zaprzecza jednak, by oferowała nowy płaszcz w zamian za dokument tożsamości.

- Takich rzeczy się nie spodziewa po Regattcie. To brytyjska marka (...), w którą ubierasz swoje dzieci, a jeśli coś takiego się dzieje, to człowiek czuje się naprawdę nieswojo i niekomfortowo - powiedziała Brytyjka w rozmowie z "Guardianem". - Wiem, że w Chinach jest to legalne (praca więźniów - red.), ale w Wielkiej Brytanii mamy inne standardy (...). Oczekuje się, że więźniowie nie będą produkować dla nas ubrania - stwierdziła.

Marka twierdzi, że nie naruszono przepisów

W standardach Regatty można znaleźć informację, że "praca przymusowa lub więzienna jest zabroniona" w jej działalności. Z kolei więzienie, którego nazwa widnieje na dokumencie, na swojej stronie internetowej informuje, że specjalizuje się w produkcji odzieży i przetwarzaniu komponentów do urządzeń elektronicznych.

"Regatta potraktowała zgłoszoną przez klienta sprawę bardzo poważnie i zleciła wszczęcie natychmiastowego śledztwa. (...) stosujemy rygorystyczne zasady, by zapewnić wszystkim etyczne standardy pracy i nie tolerujemy pracy przymusowej czy więziennej" - przekazał rzecznik firmy. "Po przeprowadzeniu szczegółowego dochodzenia możemy oznajmić, że ta odzież została wyprodukowana w fabryce w pełnej zgodzie z przepisami, a liczne inspekcje fabryki (...) nie wykazały żadnych naruszeń naszych zasad" - wskazał. Dodał, że trwa sprawdzanie, w jaki sposób dokument znalazł się wewnątrz płaszcza.

Nie jest jasne, czy był to przypadek, czy może celowe działanie. "Guardian" zauważa, że w produktach wytwarzanych w Chinach, eksportowanych do reszty świata, czasami pojawiają się notatki od chińskich więźniów. - Jeśli więzień umieścił to w płaszczu, nad którym pracował, celem jest poinformowanie ludzi za granicą, że ten artykuł został wykonany przez więźniów - twierdzi Peter Humphrey, były dziennikarz, który przez prawie dwa lata przebywał i pracował w więzieniu w Szanghaju.

