"Mówiła właścicielom, że są niebezpieczne". Kobieta zagryziona przez psy

W brytyjskim hrabstwie Essex 68-letnia Esther Martin została zagryziona przez psy. Do tragedii doszło w sobotę, kiedy odwiedzała swojego 11-letniego wnuka w Jaywick. Według córki zmarłej kobiety, psy, które zaatakowały jej matkę, należały do rasy American XL Bully, jednak policja poinformowała, że czeka jeszcze na potwierdzenie od ekspertów. Od 1 lutego w Anglii i Walii zakazane jest posiadanie psów tej rasy, chyba że właściciele uzyskają specjalne zwolnienie z tego zakazu.

Kobieta opisała, że szczenięta walczyły ze sobą, kiedy zbliżyła się do nich jej matka. To właśnie wtedy nastąpił atak. Według tej relacji jej siostrzeniec "wybiegł z domu, wołając o pomoc", a niektórzy sąsiedzi chwycili za łopaty, próbując "rozgonić" psy. "Chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim sąsiadom za przybycie, pomoc i próbę uratowania życia mojej mamy" – dodała.

Mimo zakazu dziesiątki tysięcy psów American XL Bully unikną uśpienia

American Bully XL. Kolejny zakaz

American Bully to rasa wyhodowana w latach 80. XX wieku, a do jej stworzenia posłużył głównie amerykański pitbulterier. XL to większa, ważąca nawet ponad 60 kg wersja American Bully. To piąta rasa wpisana w Wielkiej Brytanii na listę zabronionych. Oprócz niej zakazane są: amerykański pitbulterier, tosa, dog argentyński i fila brasileiro.