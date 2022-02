Wielka Brytania. Kobieta oskarżyła mężczyznę o gwałt w czasie lotu

BBC informuje, że do zdarzenia doszło 31 stycznia. Pokrzywdzona - jak relacjonuje serwis - twierdzi, że w czasie nocnego transatlantyckiego lotu z New Jersey do Londynu została zgwałcona przez 40-letniego mężczyznę. Do ataku miało dojść w klasie biznes, gdy inni pasażerowie spali.