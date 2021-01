Brytyjski premier o "pierwszej oznace powrotu do normalności". Podaje możliwy termin

Lockdown w Wielkiej Brytanii może potrwać do 8 marca - zasugerował w środę premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Wyraził jednocześnie nadzieję, że tego dnia będą mogły zostać otwarte szkoły, a wcześniej zapowiadał, iż będzie to pierwszy etap znoszenia restrykcji.

"Pierwszą oznaką powrotu do normalności powinien być powrót uczniów do klas"

- Ponowne otwarcie szkół musi być naszym narodowym priorytetem, a pierwszą oznaką powrotu do normalności powinien być powrót uczniów do klas - powiedział brytyjski premier, powtarzając wcześniejszą zapowiedź, że będzie to pierwszy etap znoszenia restrykcji. Oświadczył jednak, że nie nastąpi to tak, jak do tej pory liczono, tuż po przerwie międzysemestralnej, czyli od 15 lutego.