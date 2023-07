Zdobywca Oscara zeznawał przed sądem. Przyznał, że "dotykał" skarżącego go mężczyznę

Zdobywca Oscara aktor Kevin Spacey powiedział przed sądem w Londynie, w procesie o napaści na tle seksualnym, że dotknął skarżącego go mężczyznę. - Był zabawny, czarujący i zalotny. Z czasem zacząłem go dotykać w bardziej romantyczny i intymny sposób – zeznał.

Spacey oskarżany o przestępstwa seksualne

Spacey jest dwukrotnym zdobywcą Oscara za role w filmach "Podejrzani" oraz "American Beauty". Wystąpił także w takich filmach, jak "Siedem", "Tajemnice Los Angeles", "Glengarry Glen Ross", "Baby Driver", a także w serialu Netflixa "House of Cards". W 2016 roku został odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego. W latach 2004-2015 Spacey był dyrektorem artystycznym londyńskiego teatru The Old Vic.