Karol III pierwszy raz jako król wręczył symboliczną jałmużnę

Karol III po raz pierwszy jako brytyjski król wręczył Maundy Money, symboliczną jałmużnę dla osób starszych z okazji Wielkiego Czwartku. To dwie sakiewki, w których znajdują się specjalnie wybite monety. Tradycja wręczania jałmużny przez całe swoje panowanie kultywowała królowa Elżbieta II.

Jałmużna wręczana przez brytyjskiego monarchę w Wielki Czwartek nosi nazwę Maundy Money. Są to dwie sakiewki, w których znajdują się specjalnie wybite monety. W białej sakiewce monety mają nominały 1, 2, 3 i 4 pensów, a ich łączna wartość wynosi tyle, ile lat ma aktualnie panujący monarcha. W tym roku są to więc 74 pensy. Czerwona sakiewka zawiera dwie okolicznościowe monety o nominałach 50 pensów i 5 funtów. Sakiewki otrzymało 74 mężczyzn i 74 kobiety.

Jałmużna w Wielki Czwartek

Karol III wręczył w tym roku jałmużnę po raz pierwszy jako król. Wręczył ją także w 2022 roku, wówczas jednak zastępując jedynie swoją matkę. Królowa Elżbieta II miała wówczas problemy z poruszaniem się i musiała zrezygnować z tego zwyczaju. Był to zaledwie czwarty przypadek w ciągu jej 70-letniego panowania, gdy ktoś ją w tym zastępował. Elżbieta II twierdziła, że uważa wręczanie wielkoczwartkowej jałmużny za jeden z obowiązków, które dawały jej największą satysfakcję.

Elżbieta II zapoczątkowała także zwyczaj, aby co roku uroczystość rozdawania jałmużny odbywała się w innym miejscu. Podczas jej panowania odbywało się to we wszystkich anglikańskich katedrach w Anglii.