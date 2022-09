Karol III przejmie tron Wielkiej Brytanii

Najstarszy syn Elżbiety II, Karol, został nowym królem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Dwór królewski przekazał, że nowy król będzie nosił imię Karol III. "Śmierć mojej ukochanej Matki, Jej Królewskiej Mości, to dla mnie i wszystkich członków mojej rodziny chwila największego smutku" - napisał Karol w oświadczeniu.

Karol, który przejął tron w chwili śmierci swojej matki Elżbiety II, mógł przyjąć jako król inne imię, tak jak to wcześniej robili niektórzy monarchowie. Jego pełne imiona to Karol Filip Artur Jerzy, więc mógł zdecydować się na użycie któregoś z nich. Tak samo jak on zrobiła w 1952 roku jego matka.