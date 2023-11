Mowa tronowa Karola III. Przedstawił główne plany brytyjskiego rządu

Tegoroczna mowa tronowa, w której król Karol III zapowiada projekt ustaw planowanych przez rząd na najbliższą sesję parlamentu, była pod kilkoma względami szczególna. Karol III po raz pierwszy wygłaszał ją jako monarcha (choć w maju zeszłego roku zastępował w tej roli swoją matkę, Elżbietę II), a poprzedni przypadek, by mowę tronową wygłaszał król, a nie królowa, miał miejsce w 1950 roku.

Była to też pierwsza mowa tronowa za kadencji premiera Rishiego Sunaka - i zapewne ostatnia, ponieważ sondaże wskazują, że w przyszłorocznych wyborach do Izby Gmin jego Partia Konserwatywna odda władzę sprawowaną od 2010 roku.

Projekty ustaw związane z wymiarem sprawiedliwości i zapobieganiem przestępczości

Najwięcej zmian dotyczy wymiaru sprawiedliwości oraz zapobiegania przestępczości. To nie dziwi, ponieważ są to jedne z niewielu obszarów, w których konserwatyści zasiadający w brytyjskim rządzie cieszą się w lepszą opinią od opozycyjnej Partii Pracy.

Wprowadzony ma zostać wymóg niemal automatycznego wydawania wyroku bezwzględnego dożywocia w przypadku najbardziej brutalnych morderstw. Zniesiona zostanie możliwość warunkowego zwalniania sprawców niektórych ciężkich przestępstw, w tym gwałcicieli. Z drugiej strony sprawcy lżejszych przestępstw, zagrożonych karą do jednego roku pozbawienia wolności, zamiast trafiać do więzienia, częściej będą karani pracami społecznymi.

Inny ważny projekt przewiduje nałożenie na oskarżonych obowiązku obecności w sądzie w czasie procesu i odczytywania wyroku. To reakcja na kilka bulwersujących opinię publiczną przypadków, w których sprawcy głośnych zabójstw odmówili stawienia się w sądzie i stanięcia twarzą w twarz z rodzinami ofiar.

Walka z paleniem i nowe licencje na wydobycie ropy oraz gazu

Podczas mowy tronowej Karol III zapowiedział także, w imieniu rządu, ustawę o autonomicznych samochodach, która będzie podstawą prawną do ich dopuszczenia do ruchu, oraz - co mogło być niekomfortowe dla zaangażowanego w sprawy ochrony środowiska monarchy - wprowadzenie regularnego, corocznej procedury wydawania nowych licencji na wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż na Morzu Północnym.