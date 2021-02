Salwa honorowa i "My Way" Franka Sinatry. Wielka Brytania pożegnała kapitana Toma Moore'a

Pożegnanie kapitana Toma Moore'a

Nabożeństwo rozpoczęło odtworzenie utworu "You'll Never Walk Alone", który kapitan Tom Moore nagrał w ubiegłym roku z brytyjskim aktorem musicalowym Michaelem Ballem oraz chórem NHS (brytyjskiej publicznej ochrony zdrowia) Voices of Care.

"Żale", których "było za mało, by je wspominać"

Mszę zakończono odegraniem przez hejnalistę capstrzyku wojskowego "The Last Post". Na życzenie kapitana odtworzono także piosenkę Franka Sinatry "My Way". Tom Moore podkreślał, że w utworze tym podoba mu się zwłaszcza wers o "żalach", których "było za mało, by je wspominać" - zwróciło uwagę BBC.