"Nigdy nie stracił wiary w pokój". Na pogrzebie przesłanie od papieża, dalajlamy, Clintona i Bono

- On nigdy nie stracił wiary w pokój i nigdy nie stracił wiary w swoją zdolność do przekonywania innych, że pokój jest jedyną drogą. Jeśli kiedykolwiek chcecie zobaczyć człowieka, który za swój kraj oddał życie i swoje zdrowie, tym człowiekiem jest John Hume - mówił w czasie mszy żałobnej w katedrze św. Eugeniusza w Derry ojciec Paul Farren.

"Długa wojna o pokój"

Z powodu ograniczeń koronawirusowych w mszy wzięło udział jedynie około 100 osób, głównie rodzina, przyjaciele i zaproszeni goście, między innymi obecna pierwsza minister Irlandii Północnej Arlene Foster i jej zastępczyni Michelle O'Neill, prezydent, premier i minister spraw zagranicznych Irlandii - Michael Higgins, Micheal Martin i Simon Coveney, brytyjski minister do spraw Irlandii Północnej Brandon Lewis i obecny szef Socjaldemokratycznej Partii Pracy (SDLP) Colum Eastwood.

W czasie mszy odczytano przesłania od papieża Franciszka, byłego prezydenta USA Billa Clintona, duchowego przywódcy Tybetu Dalajlamy XIV oraz wokalisty zespołu U2 - Bono. "Pamiętając o wierze chrześcijańskiej, która zainspirowała Johna Hume'a do niestrudzonych wysiłków na rzecz dialogu, pojednania i pokoju wśród ludności Irlandii Północnej, Jego Świątobliwość poleca jego szlachetną duszę miłosierdziu Wszechmogącego Boga" - napisał papież Franciszek.

Clinton oświadczył, że Hume "prowadził swoją długą wojnę o pokój" w Irlandii Północnej i opisał go jako irlandzkiego Martina Luthera Kinga. "Jego wybrana broń: niezachwiane zobowiązanie do niestosowania przemocy, wytrwałość, życzliwość i miłość. Ze swoim nieodłącznym poczuciem honoru, maszerował przeciwko wszelkim przeciwnościom w kierunku lepszej przyszłości dla wszystkich dzieci" - napisał były prezydent USA.

Uhonorowany Pokojową Nagrodą Nobla

Brał udział rozmowach, które doprowadziły do zawarcia w 1985 roku porozumienia brytyjsko-irlandzkiego, dającego po raz pierwszy władzom w Dublinie ograniczony wpływ na sytuację w Irlandii Północnej, a także w rozmowach z Sinn Fein, bardziej radykalną partią nacjonalistów, czyli zwolenników zjednoczenia wyspy, co doprowadziło do zawieszenia broni przez Irlandzką Armię Republikańską.