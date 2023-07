Joe Biden spotkał się z premierem Wielkiej Brytanii, potem z Karolem III

Uroczyste powitanie na zamku Windsor

Szczyt NATO w Wilnie

W poniedziałek wieczorem Biden uda się do Wilna, gdzie we wtorek i w środę przeprowadzi rozmowy z przywódcami NATO. W środę wieczorem wygłosi przemówienie na Uniwersytecie Wileńskim.

Jake Sullivan, doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego, powiedział, że to przemówienie obejmie wizję Bidena "silnej, pewnej siebie Ameryki otoczonej silnymi, pewnymi siebie sojusznikami i partnerami podejmującymi znaczące wyzwania naszych czasów, od agresji Rosji na Ukrainie po kryzys klimatyczny".

W niedzielnym wywiadzie dla CNN Biden powiedział, że,"trzeba wyłożyć racjonalną ścieżkę dla Ukrainy, by mogła się zakwalifikować do tego, by być w NATO". Zaznaczył jednak, że "jest zbyt wcześnie, by zwołać głosowanie, bo są też do spełnienia inne kwalifikacje, w tym demokratyzacja i niektóre inne kwestie".