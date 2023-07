Joe Biden spotkał się z premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem

Szczyt NATO w Wilnie

W poniedziałek wieczorem Biden uda się do Wilna, gdzie we wtorek i w środę przeprowadzi rozmowy z przywódcami NATO. W środę wieczorem wygłosi przemówienie na Uniwersytecie Wileńskim.

Jake Sullivan , doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego, powiedział, że to przemówienie obejmie wizję Bidena "silnej, pewnej siebie Ameryki otoczonej silnymi, pewnymi siebie sojusznikami i partnerami podejmującymi znaczące wyzwania naszych czasów, od agresji Rosji na Ukrainie po kryzys klimatyczny".

W niedzielnym wywiadzie dla CNN Biden powiedział, że,"trzeba wyłożyć racjonalną ścieżkę dla Ukrainy, by mogła się zakwalifikować do tego, by być w NATO". Zaznaczył jednak, że "jest zbyt wcześnie, by zwołać głosowanie, bo są też do spełnienia inne kwalifikacje, w tym demokratyzacja i niektóre inne kwestie".