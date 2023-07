Prezydent Biden naruszył protokół podczas spotkania z Karolem III? Król czuł się "komfortowo"

Prezydent Stanów Zjednoczonych wziął udział w spotkaniu z brytyjskim monarchą na zamku Windsor w poniedziałek. Rzecznik dworu królewskiego przekazał później, że trwające około 20 minut spotkanie przebiegło w "niezwykle serdecznej atmosferze". Część mediów zwróciło jednak uwagę na moment uroczystego powitania Joe Bidena przez Karola III. Po uściśnięciu rąk prezydent USA położył dłoń na plecach brytyjskiego króla, co - jak wskazał "Independent" - "wywołało poruszenie". Dotykanie monarchy stanowi bowiem złamanie protokołu królewskiego.

Jak przekazało jednak magazynowi "People" źródło z Pałacu Buckingham, Karol III "czuł się zupełnie komfortowo" podczas rozmowy z Bidenem. "Co za wspaniały symbol serdeczności i przywiązania między obiema osobami i ich narodami" - zaznaczył rozmówca "People" komentując gest prezydenta. Zachowania Bidena bronił również dziennikarz Robert Jobson. "To inne czasy i inna monarchia" - napisał na łamach "Daily Mail", dodając, że "niektórzy komentatorzy pozostają zagubieni w tradycjach epoki edwardiańskiej (okres panowania króla Edwarda VII, 1901-1910 - red.)".

Zaledwie kilka dni wcześniej brytyjskie media pisały o złamaniu królewskiego protokołu przez Rogera Federera, który dotknął pleców księżnej Kate podczas powitania na Wimbledonie. Co więcej, jeden z najlepszych tenisistów w historii nachylił się, jakby chcąc ją objąć. Ta, unikając dalszych niezręczności, zrobiła mały krok w tył. "Kate cofnęła się niezdarnie i bez słowa dała jasno do zrozumienia, że nie było to właściwe" - wskazał "Daily Star".