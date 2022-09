Autorka ostatniego zdjęcia Elżbiety II: królowa była słaba, ale w dobrym nastroju

Barlow: królowa była słaba, ale w dobrym nastroju

- To był prawdziwy przywilej móc zrobić to zdjęcie, zaszczyt i przywilej. Byłam tam, aby sfotografować jej spotkanie z nową premier, ale dla mnie najlepszym zdjęciem było to, na którym królowa jest sama. I to oczywiście stało się teraz bardziej znaczące - przyznała Jane Barlow.