"Nieoficjalny nadworny kapelmistrz" Christopher Warren-Green o pracy przy oprawach królewskich wydarzeń

- Zostałem przedstawiony księciu Walii , obecnemu królowi (Karolowi III - red.) w 1981 roku. Na jego prośbę dyrygowałem wtedy koncertem w sali tronowej Pałacu Buckingham. To był pierwszy taki koncert we współczesnych czasach. Ostatnim, który grał w sali tronowej był Johann Strauss ojciec. Królowa Wiktoria tańczyła jego walce - wspominał.

Kto decydował o muzyce do ślubu Kate i Williama? Jakich kompozytorów lubi Karol III?

- Księżna Kate bardzo chciała, żeby William szedł do ślubu przy dźwiękach marszu (Williama) Waltona. To był problem, bo ten utwór jest zarezerwowany na koronację. Ale książę Karol nie miał z tym problemu. Królowa także wyraziła zgodę i marsz wskoczył do programu - kontynuował.