Izba Gmin przyjęła kontrowersyjną ustawę o rynku wewnętrznym

Projekt ustawy o brytyjskim rynku wewnętrznym poparło we wtorek 340 posłów, przeciwko było 256. Za odrzuceniem projektu nie zagłosował żaden z posłów rządzącej Partii Konserwatywnej, choć 21 - w tym była premier Theresa May - nie wzięło udziału w głosowaniu lub wstrzymało się od głosu. Przyjęcie projektu oznacza, że trafi on teraz pod obrady Izby Lordów. Może ona zgłosić swoje poprawki, a teoretycznie nawet - biorąc pod uwagę to, że konserwatyści nie mają tam większości - zablokować projekt, choć biuro premiera Borisa Johnsona podkreśliło wieczorem, że byłoby to wbrew obowiązującej konwencji.