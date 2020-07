"Wielu Rosjan bliskich Putinowi świetnie zintegrowało się z brytyjską śmietanką towarzyską i światem biznesu"

Londongrad - ta ironiczna nazwa znów robi karierę w brytyjskiej prasie. Obrazuje jak wszechobecne w Londynie są rosyjskie pieniądze, wpływy i służby. Komisja do spraw wywiadu Izby Gmin w specjalnym raporcie ocenia, że "Rosja tak głęboko zinfiltrowała brytyjskie elity, że Kreml ma otwarty dostęp do najważniejszych postaci życia politycznego i gospodarczego". Raport Izby Gmin był gotowy jeszcze przed grudniowymi wyborami parlamentarnymi, których stawką było doprowadzenie brexitu do końca, ale Boris Johnson miał użyć swoich wpływów, by nie dopuścić do publikacji przed głosowaniem.