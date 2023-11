Ośmiomiesięczna Indi Gregory odłączona od aparatury podtrzymującej życie

Otrzymała włoskie obywatelstwo

Rodzice dziewczynki, którzy chcieli, aby leczenie było kontynuowane, kilkakrotnie odwoływali się do sądu, ale nie udało im się uzyskać ani zmiany pierwotnej decyzji o zgodzie na odłączenie aparatury, ani na przetransportowanie jej do Włoch. Władze tego kraju przyznały dziewczynce na początku tygodnia obywatelstwo i zaoferowały leczenie. Sąd nie zgodził się też na to, by przenieść małą pacjentkę do domu, by umarła tam, a nie w szpitalu czy hospicjum. Za każdym razem sąd orzekał, że nie jest to w najlepszym interesie dziewczynki, gdyż oznaczałoby to przedłużanie cierpienia.