Imprezy przy Downing Street. "Daily Mirror" ujawnia nowe zdjęcie

Imprezy przy Downing Street

Media: Johnson planuje rekonstrukcję rządu i rozważa wybory w 2023 roku

Dziennik "The Times" podał w środę, że Johnson planuje przeprowadzić latem dużą rekonstrukcję rządu pod kątem następnych wyborów do Izby Gmin, które mogą się odbyć już w 2023 roku.

Ale jak podał "The Times", duża rekonstrukcja rządu nastąpi latem i w jej efekcie ma powstać taki skład rządu, z którym Johnson chciałby pójść do następnych wyborów do Izby Gmin. Te spodziewane są w maju 2024 roku, ale według informacji dziennika, mogą się równie dobrze odbyć już w przyszłym roku. Byłoby to dość zaskakujące, biorąc pod uwagę, że wskutek afery Partia Konserwatywna od dwóch miesięcy przegrywa wszystkie sondaże i ma obecnie około 10 punktów procentowych straty do opozycyjnej Partii Pracy. Zatem byłoby dość niewiele czasu na odwrócenie sytuacji.