Konsekwencje imprez na Downing Street w czasie restrykcji. Londyńska policja wystawi 20 mandatów

W śledztwie dotyczącym imprez na Downing Street - w czasie obowiązywania restrykcji covidowych - na razie zostanie wystawionych 20 mandatów - poinformowała we wtorek policja w Londynie. Nie wykluczono, że w przyszłości mogą zostać nałożone kolejne, bo - jak podano - "znaczna ilość" materiału pozostaje jeszcze do oceny. Biuro Borisa Johnsona deklarowało wcześniej, że jeśli premier zostanie ukarany, opinia publiczna zostanie o tym poinformowana.

Policja nie ujawni, kto zostanie ukarany mandatem, ani za udział w jakich wydarzeniach będą one nałożone. Jednak już wcześniej biuro Johnsona obiecało, że jeśli premier znajdzie się wśród ukaranych osób, fakt ten zostanie podany do publicznej wiadomości.

Policja nie wyklucza kolejnych mandatów

Śledztwem objętych jest 12 wydarzeń, podczas których mogło dojść do złamania restrykcji, z czego w co najmniej trzech brał udział premier Wielkiej Brytanii. W ramach śledztwa policja rozesłała do uczestników ponad 100 kwestionariuszy z pytaniami o ich udział, w tym do szefa rządu.