Boris Johnson otrzymał raport w sprawie imprez na Downing Street. Czy zostanie upubliczniony? Premier ma zabrać głos

Raport Sue Gray - co zostanie ujawnione

Nie wiadomo, co ze szczegółów zawartych w raporcie zostanie upublicznione. W zeszłym tygodniu londyńska policja metropolitalna zwróciła się do Gray, aby były w nim tylko "minimalne odniesienia" do wydarzeń objętych policyjnym dochodzeniem, a źródła rządowe potwierdziły, że urzędniczka zastosuje się do tego wniosku.