Jest raport w sprawie imprez przy Downing Street. Od niego może zależeć polityczna przyszłość Borisa Johnsona

Brytyjski raport z dochodzenia na temat imprez i nieformalnych spotkań towarzyskich przy Downing Street oraz w innych budynkach rządowych w czasie lockdownu jest już gotowy. Prace nad dokumentem koordynowała urzędniczka służby cywilnej Sue Gray. Premier Boris Johnson, pytany wcześniej o imprezy w czasie epidemii i swoje ewentualne ustąpienie ze stanowiska, zastrzegał, że czeka właśnie na raport Gray.

W poniedziałek przedstawiono ustalenia tak zwanego raportu Sue Gray, dotyczącego imprez, które odbyły się w biurze brytyjskiego premiera Borisa Johnsona przy Downing Street 10 podczas lockdownu wprowadzonego w ramach walki z koronawirusem. Jak stwierdziła Gray, wysoka rangą urzędniczka służby cywilnej, "przynajmniej niektóre z tych spotkań (...) wskazują na poważne uchybienia w przestrzeganiu nie tylko wysokich standardów oczekiwanych od osób pracujących w sercu rządu, ale także standardów oczekiwanych od całej populacji brytyjskiej w tym czasie".

Od tego raportu oraz drugiego, z prowadzonego równolegle śledztwa policyjnego, zależy - zdaniem komentatorów - polityczna przyszłość brytyjskiego premiera.

Raport dotyczy 20 miesięcy

"Zgromadzenia objęte zakresem niniejszego dochodzenia dotyczą okresu 20 miesięcy - okresu, który był wyjątkowy w ostatnich czasach pod względem złożoności i zakresu wymagań stawianych urzędnikom publicznym i społeczeństwu. Cały kraj stanął na wysokości zadania. Ministrowie, specjalni doradcy i służba cywilna, do której z dumą należę, stanowili kluczową i zaangażowaną część tego narodowego wysiłku. Jednak (...) nie należało dopuścić do tego, by wiele z tych spotkań odbyło się lub rozwinęło w taki sposób, w jaki się odbyło. Z tych wydarzeń można wyciągnąć istotne wnioski, którymi należy się niezwłocznie zająć w całym rządzie. Nie trzeba czekać na zakończenie dochodzeń policyjnych" - napisała w konkluzji Sue Gray.

Brytyjski premier Boris Johnson jeszcze w poniedziałek ma się ustosunkować do tego raportu w Izbie Gmin i odpowiadać na pytania posłów.

Sue Gray ANDY RAIN/PAP/EPA

Powstaje także raport policji

W zeszłym tygodniu londyńska policja metropolitalna zwróciła się do Gray, aby w jej raporcie znalazły się tylko "minimalne odniesienia" do wydarzeń objętych policyjnym dochodzeniem, a źródła rządowe potwierdziły, że urzędniczka zastosuje się do tego wniosku.

Premier Johnson zobowiązywał się opublikować raport w całości, jednak partie opozycyjne obawiają się, że zredagowanie dokumentu pod kątem policyjnego wniosku może oznaczać, iż szczegóły najpoważniejszych naruszeń nigdy nie zostaną ujawnione opinii publicznej.

Boris Johnson krytykowany za udział w imprezach w czasie lockdownu JESSICA TAYLOR/PAP/EPA

Czy Boris Johnson opublikuje raport w całości?

Według brytyjskich mediów, raport Sue Gray obejmuje wszystkie nieformalne spotkania towarzyskie i imprezy na Downing Street i w innych budynkach rządowych, które odbyły się w czasie, gdy obowiązywały restrykcje covidowe, czyli co najmniej 16 wydarzeń. Od jego treści wielu posłów konserwatywnych uzależnia decyzję, czy poprzeć wniosek o partyjne głosowanie nad odwołaniem Borisa Johnsona z funkcji lidera.

Wcześniej media podawały, że w związku ze skandalem szef rządu, próbując ratować stanowisko, planuje czystkę personalną w swoim biurze.

Brytyjska prasa krytykuje Borisa Johnsona PAP/EPA/ANDY RAIN

Premier ma prawo opublikować raport w całości, zredagować niektóre fragmenty lub też je utajnić. Lider opozycji Keir Starmer przypomniał w ubiegłym tygodniu, że Johnson poprzednio obiecał, że raport zostanie opublikowany w całości i zapytał, czy podtrzymuje tę obietnicę. - Oczywiście zrobię to, co powiedziałem - odparł mu wtedy Johnson, co według mediów zostawia pewne pole do interpretacji.

Dotychczas Johnson zapewniał, że nie ma zamiaru ustąpić ze stanowiska w związku z informacjami na temat imprez przy Downing Street w czasie lockdownu.

10 Downing Street, rezydencja i biuro premiera Wielkiej Brytanii PAP/EPA/NEIL HALL

Autor:akw//rzw

Źródło: PAP, tvn24.pl, Reuters