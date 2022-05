Wielka Brytania i Japonia podpisały umowę o współpracy: bezpieczeństwo w regionach euroatlantyckim i indo-pacyficznym jest niepodzielne

Umowa między Wielką Brytanią a Japonią umożliwi siłom zbrojnym obu państw wspólne przeprowadzanie szkoleń, ćwiczeń oraz działania pomocowe w przypadku klęsk żywiołowych i ma stanowić przedłużenie bliskiej współpracy w dziedzinie technologii obronnych i bezpieczeństwa. To pierwsza taka umowa zawarta przez Japonię z jakimkolwiek państwem europejskim.

Johnson: chcemy ściślej współpracować

- W Wielkiej Brytanii zdajemy sobie sprawę, że nasze bezpieczeństwo w Europie jest nierozerwalnie związane z bezpieczeństwem, naszym zbiorowym bezpieczeństwem w regionie Azji i Pacyfiku, w regionie Indo-Pacyfiku. I że istnieje bezpośredni wpływ działań autokratycznych, stosujących przymus mocarstw w Europie na to, co może się wydarzyć we wschodniej Azji. Dlatego chcemy ściślej współpracować - powiedział premier Boris Johnson.