Król wezwał Harry'ego i Meghan do opuszczenia brytyjskiej rezydencji

Nakaz eksmisji miał zostać wydany krótko po ukazaniu się w styczniu pamiętników Harry'ego "Spare". Według agencji AP, wskazuje to na dalsze poluzowywanie więzi z rodziną królewską w związku z przygotowaniami do koronacji króla Karola III.

Harry i Meghan bez rezydencji

Według gazety "The Sun", znajdująca się na terenach przyległych do zamku w Windsorze posiadłość, którą książęca para otrzymała w prezencie ślubnym od nieżyjącej już królowej Elżbiety II , została w zeszłym tygodniu zaoferowana księciu Andrzejowi, młodszemu bratu Karola III. Andrzej mieszka obecnie w innej - znacznie większej - posiadłości w pobliżu zamku, Royal Lodge, ale w związku z planami obcięcia mu przez króla dotacji oraz kosztami pozasądowej ugody z Virginią Giuffre w sprawie o wykorzystanie seksualne, uważa się, że nie będzie mógł sobie dłużej pozwolić na jej utrzymanie.

"The Sun" podaje, że Harry'emu i Meghan nie została zaproponowana żadna alternatywna rezydencja na terenie Wielkiej Brytanii i organizują oni obecnie przetransportowanie wszystkich swoich rzeczy do domu w Montecito w Kalifornii, który jest ich głównym miejscem zamieszkania. - To z pewnością wyznacza kres pobytu Harry'ego i Meghan w Wielkiej Brytanii - mówi cytowane przez gazetę źródło. "The Sun" dodaje, że stawia to pod znakiem zapytania także zaproszenie ich na koronację króla Karola III w maju.