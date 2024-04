Jak ujawniły media, co najmniej 12 osób związanych z brytyjskim parlamentem - urzędujący członek rządu, posłowie i były poseł, asystenci posłów i dziennikarze - było celem ataku typu spear phishing, który przeprowadzili najprawdopodobniej hakerzy związani wrogim państwem.

Wszyscy otrzymywali w okresie od października zeszłego roku do marca prowokacyjne erotycznie wiadomości, wskazujące, że nadawcy mają sporą wiedzę na temat sytuacji osobistej odbiorców, a także miejsc, w których odbiorcy bywają. Kilku z odbiorców dostało także nagie zdjęcia.

Spear phishing

Spear phishing jest ukierunkowaną i spersonalizowaną formą ataku zaprojektowaną w celu oszukania konkretnej osoby. Hakerzy zazwyczaj starają się zdobyć zaufanie danej osoby, podszywając się pod kogoś, z kim ich cel prawdopodobnie chętnie nawiąże kontakt, a następnie skłaniając swoją ofiarę w czasie prowadzonej korespondencji do kliknięcia w złośliwy link lub - jak w tym przypadku - do podzielenia się treściami, które mogą później służyć do szantażowania ich.