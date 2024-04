Gwałciciel i morderca może wyjść na wolność z powodu "współczucia". "Krew się we mnie gotuje"

Morderca ma wyjść na wolność

Rodzina zamordowanej kobiety stanowczo się temu sprzeciwia. "Victor Farrant to niezwykle niebezpieczny człowiek, który nienawidzi kobiet"- napisał jej syn Iain w liście, którego treść cytują brytyjskie media. "Obawiam się, że jeśli jest chory i umiera, to przez to jest jeszcze bardziej niebezpieczny. Co on ma do stracenia, zabijając/gwałcąc ponownie, skoro wie, że zostały mu tylko miesiące życia? (...) Przedterminowe zwolnienie go z więzienia ze względu na zły stan zdrowia wydaje się rażąco niesprawiedliwe, a słowa - zwolnienie z powodu współczucia - sprawiają, że krew się we mnie gotuje. Nasza matka została zgwałcona, zamordowana i poddana miesiącom terroru i prześladowania przez tę podłą kreaturę - gdzie jest współczucie dla niej" - kontynuował.