Greta Thunberg oczyszczona z zarzutu

Greta Thunberg oraz 26 innych osób zostało zatrzymanych 17 października ubiegłego roku przed londyńskim hotelem InterContinental London Park Lane, w którym odbywała się doroczna konferencja sektora naftowo-gazowego Energy Intelligence Forum. Protestujący blokowali wejście do hotelu i nie zastosowali się do polecenia policji, by zejść z ulicy.