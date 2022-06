Mężczyzna o ograniczonej sprawności ruchowej zmarł, próbując samodzielnie opuścić samolot

Do zdarzenia doszło na lotnisku Gatwick w Wielkiej Brytanii. Mężczyzna o ograniczonej sprawności ruchowej nie chciał czekać na pomoc personelu i postanowił sam opuścić pokład samolotu. Ta próba zakończyła się tragicznie.

Do zdarzenia doszło na lotnisku Gatwick, w samolocie linii EasyJet. Podróżujący ze swoją partnerką mężczyzna o ograniczonej sprawności ruchowej nie czekał na pomoc personelu i postanowił sam opuścić pokład samolotu. Rzecznik lotniska podał, że personel pomagał w tym czasie wysiąść trzem innym osobom o ograniczonej mobilności, w tym partnerce zmarłego.

Mężczyzna miał pokonać krótki dystans do ruchomych schodów prowadzących z pasa startowego do rękawa lotniczego, którym pasażerowie przechodzą do terminala północnego. Przyczyny i okoliczności śmierci pasażera bada policja. Wiadomo, że mimo pierwszej pomocy, udzielonej mu przez pracowników linii lotniczych jeszcze przed przybyciem ratowników medycznych, mężczyzny nie udało się uratować.