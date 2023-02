Brytyjski piosenkarz skazany za przestępstwa seksualne wobec dzieci po połowie wyroku opuścił więzienie

78-letni dziś były brytyjski piosenkarz Gary Glitter (prawdziwe nazwisko to Paul Gadd) został skazany w 2015 roku na 16 lat pozbawienia wolności za próbę gwałtu, stosunek seksualny z dziewczynką poniżej 13. roku życia oraz cztery zarzuty napaści seksualnej. W piątek 3 lutego opuścił zakład karny.

WILL OLIVER/EPA/PAP

Gary Glitter w 2014 roku WILL OLIVER/EPA/PAP

Gary Glitter zwolniony z więzienia

Glitter przebywał w więzieniu HMP The Verne w Portland w Wielkiej Brytanii. Jak podaje BBC, został wypuszczony po odbyciu połowy zasądzonej kary 16 lat więzienia. Rzecznik ministerstwa sprawiedliwości powiedział stacji, że muzyk "będzie ściśle monitorowany przez policję". Jak dodaje BBC, zostanie on wyposażony w znacznik GPS.

Gary Glitter był jedną z największych brytyjskich gwiazd lat 70. Jak przypomina BBC jego sława zachwiała się po tym, jak przyznał się do posiadania tysięcy zdjęć dzieci o charakterze pornograficznym i w 1999 roku trafił na cztery miesiące do więzienia. Po wyjściu na wolność wyjechał za granicę, w 2002 roku z powodu doniesień o przestępstwach seksualnych został wydalony z Kambodży. W marcu 2006 roku skazano go za molestowanie seksualne dwóch młodych dziewcząt w wieku 10 i 11 lat w Wietnamie. Spędził wówczas 2,5 roku w więzieniu.