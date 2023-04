Ewakuacja najwyższej w Anglii kolejki górskiej

Do zdarzenia doszło około 14:50 we wtorek w parku rozrywki Blackpool Pleasure Beach na zachodnim wybrzeżu Anglii. Z powodu gwałtownych porywów wiatru tamtejsza kolejka górska The Big One, najwyższa na Wyspach Brytyjskich, musiała zostać niespodziewanie wyłączona. Pełne pasażerów wagoniki w rezultacie zatrzymały się na samym szczycie atrakcji.