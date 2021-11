Afgańskie piłkarki ewakuowane do Wielkiej Brytanii. W akcji pomogła Kim Kardashian i właściciel Leeds United

Po przejęciu władzy w Afganistanie przez talibów zawodniczki piłki nożnej w obawie o swój los starały się opuścić kraj . Jak zauważyło BBC, pod koniec sierpnia grupa nastoletnich piłkarek i ich rodzin w celu ewakuacji udała się do stolicy kraju, Kabulu, skąd miały odlecieć do Kataru lotami organizowanymi przez państwa zachodnie. Wiozące ich autokary zostały jednak cofnięte tuż przed lotniskiem w związku z zagrożeniem terrorystycznym. Dwie godziny później, przy kabulskim lotnisku doszło do zamachu , w którym życie straciło ponad 180 osób.

Ewakuacja piłkarek z Afganistanu

Dziesięć dni później grupa otrzymała zgodę na wjazd do Pakistanu, której udzielił osobiście premier tego kraju Imran Khan. Piłkarki otrzymały jedynie wizy tymczasowe, co oznaczało, że pilnie trzeba było znaleźć im nowy dom.

"Osiągnęliśmy nasz pierwszy cel"

Los kobiecego sportu pod rządami talibów

We wrześniu zastępca szefa talibskiej komisji do spraw kultury, Ahmadullah Wasiq wyraził wątpliwości na temat przyszłości kobiecego sportu w kraju. Na pytanie o los kobiecej drużyny krykieta stwierdził, że nie jest to ani właściwe, ani konieczne. – W czasie gry w krykieta może dojść do sytuacji, w której ich ciało i twarze nie będą zakryte. Islam nie pozwala, aby kobiety były widziane w ten sposób – powiedział Wasiq.